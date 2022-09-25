Мав атакувати Миколаїв: ЗСУ збили ворожий дрон-камікадзе Shahed-136
Українські сили ППО 25 вересня збили дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.
Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування Південь.
За їхніми даними, цим безпілотником окупанти намагалися атакувати Миколаїв.
Зараз дивляться
– 25 вересня близько 15:00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь збито дрон-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв, – зазначили у командуванні.
Нагадаємо, що 23 вересня російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 з моря, внаслідок чого зруйновано адмінбудівлю. ЗСУ вдалося загалом збити шість безпілотників у небі по Україні.
Фото: ОК Південь