Вересень, 25 в 16:48

Українські сили ППО 25 вересня збили дрон-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування Південь.

За їхніми даними, цим безпілотником окупанти намагалися атакувати Миколаїв.

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– 25 вересня близько 15:00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь збито дрон-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв, – зазначили у командуванні.

Нагадаємо, що 23 вересня російські окупанти атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 з моря, внаслідок чого зруйновано адмінбудівлю. ЗСУ вдалося загалом збити шість безпілотників у небі по Україні.

Фото: ОК Південь