Сентябрь, 25 в 11:32

Российские захватчики подвели итоги псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины еще в начале сентября.

Об этом свидетельствует информация, которой располагает СБУ, а также телефонные разговоры жителей временно оккупированных территорий, имеющих родственников в “руководстве” так называемых ЛНР и ДНР.

По данным СБУ, нынешнее абсолютно незаконное голосование, анонсированное захватчиками с 23 по 27 сентября, – просто для создания нужной им картинки на российское пропагандистское телевидение.

Сейчас смотрят

– Мне сестра позвонила: у них друзья, кумовья. Дочь работает в министерстве социальной политики ДНР. Она знает все. Она сказала, что документы о вхождении ДНР в административных границах Донецкой и Луганской областей в состав РФ были подписаны еще в начале сентября, – рассказывает украинка своей знакомой, которая также находится во временной оккупации.

Женщины жалуются, что Россия просто уничтожает местное население и подвергает смерти простых людей.

— Украина будет бить, отбивать. А эти будут говорить о том, что это территория России и тоже будут бить, и все. Ну кто докажет – кто, где голосовал, скажи? Никто ничего не докажет. Людей не спросили, за них все решили. Жизни, судьбы покалечили, поломали, – добавила она.

Напомним, что в Минреинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что в проведении “референдумов” РФ помогают восемь стран. Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР.