Вересень, 25 в 11:32

Російські загарбники підбили підсумки псевдореферендумів на окупованих територіях України ще на початку вересня.

Про це свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, а також телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у “керівництві” так званих ЛНР та ДНР.

За даними СБУ, нинішнє абсолютно незаконне голосування, анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, – просто для створення потрібної їм картинки на російське пропагандистське телебачення.

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– Мені сестра подзвонила: у них друзі, куми. Дочка працює у міністерстві соціальної політики ДНР. Вона все знає. Вона сказала, що документи про входження ДНР в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей до складу РФ були підписані ще на початку вересня, – розповідає українка своїй знайомій, яка також перебуває в тимчасовій окупації.

Жінки бідкаються, що Росія просто знищує місцеве населення і наражає на смерть простих людей.

– Україна битиме, відбиватиме. А ці будуть говорити про те, що це територія росії й теж битимуть, і все. Ну хто доведе — хто, де голосував, скажи? Ніхто нічого не доведе. Людей не запитали, за них все вирішили. Життя, долі покалічили, поламали, – додала вона.

Нагадаємо, що в Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що у проведенні “референдумів” РФ допомагають вісім країн. Це представники самої Росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР.