Сентябрь, 25 в 1:16

Не более 10% людей на оккупированной территории Запорожской области приняли участие в российских псевдореферендумах.

Об этом сообщил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко в эфире национального телемарафона.

— По имеющейся информации, не более 10%. Но о точных данных говорить еще рано, тем более, что они не будут объективными, потому что это один-два источника сообщают эту информацию, а не со всей территории. Общую информацию узнаем позже, но пока это приятная перспектива, что не более 10%, — рассказал он.

Депутат Лышенко добавил, что в так называемые избирательные списки на захваченных Россией территориях Запорожской области первыми попали те жители, которые после оккупации ходили за гуманитарной помощью. Он пояснил, что именно к этим людям шли коллаборационисты и оккупанты, которые называют себя “членами избирательных комиссий”.

Сейчас смотрят

— Люди, которые шли за помощью за гуманитарной, за помощью деньгами, особенно в первые трудные времена, в начале лета, — именно эти люди давали свои данные для получения помощи, и они первые попали в список, и именно к ним по квартирам приходят и используют различные аргументы. В том числе и те, что “вы сами данные дали, значит согласились на участие в голосовании, поэтому голосуйте”, а автоматчик подскажет, как правильно проголосовать,- подчеркнул Лышенко.

По словам депутата, людей просто ловят на улице и заставляют ставить галочку в бюллетене, не спрашивая при этом никаких документов.

— Самым распространенным фактом является то, что людей ловят на улице, не спрашивая документы, не спрашивая, кто ты, где ты, просто дают бюллетень, поставил галочку — голосуй. Были случаи, когда человек на улице поставит галочку, заходит после в подъезд, идет в квартиру и через несколько минут к нему поднимаются в квартиру. Он говорит “я же только что у вас уже проголосовал”, а они говорят “то не имеет значения, давай, голосуй еще раз”, — говорит Лышенко.

Депутат заявил, что сейчас враг захватил около 74% Запорожской области, где проживает менее половины населения, но оккупанты намерены объявить “результаты” так называемого референдума.

— Сейчас оккупировано 74% области, а если считать с территорией зоны боевых действий и прилегающих к ней, то это почти 80%, это без Запорожья. На оккупированных территориях проживает менее половины населения области, но я думаю, что это оккупантов не остановит. Вся эта процедура просто политическое действо в рамках гибридной войны, направлено именно с целью пропагандистских целей. Они считают, что 80% проголосуют — примерно такая цифра и будет, не вдаваясь в детали, сколько людей голосовали и как голосовало,- говорит депутат.

Оккупанты ранее заявили о намерении провести 23-27 сентября на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей “референдумов” о присоединении к РФ.

Представители стран Запада уже заявили, что введут санкции против России за организацию “народного волеизъявления”.

24 сентября Украина созвала срочное заседание Совбеза ООН из-за проведения Россией “референдумов” на украинских землях.