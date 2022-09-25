Через 4 дня после возвращения из плена: медик Марьяна Мамонова родила девочку
Медик Марьяна Мамонова, которая четыре дня назад только вернулась из российского плена, ночью 25 сентября родила девочку.
Радостную новость сообщила заместитель руководителя исполнительного аппарата Луцкого районного совета Татьяна Павлова-Багрийчук.
Малышка появилась на свет с весом 3 кг 255 г и ростом 56 см.
Радуется известию и городской глава Ровно Александр Третяк:
– Освобожденная из плена Марьяна Мамонова родила дочь в свободной Украине! Слава Богу! Болели за них всей страной. Поздравляем маленькую украиночку и ее родителей! Это невероятная новость!
Александр Третьяк пожелал малышке счастливой судьбы и расти под мирным небом в любви и согласии.
Поступили поздравления Марьяне и ее новорожденной дочери и из Офиса президента.
Руководитель ОП Андрей Ермак пожелал малышке здоровья.
Поздравил семью с появлением еще одной украинки и его заместитель Кирилл Тимошенко:
– Радуемся, что ребенок появился на свет здесь, в нашей родной и сильной стране!
Кирилл Тимошенко напомнил: приветствуя 215 освобожденных из плена защитников, президент Владимир Зеленский еще тогда отмечал, что на самом деле домой вернулось больше украинцев.
Сейчас мама и дочь находятся под наблюдением медиков в удовлетворительном состоянии и обеспечены всем необходимым.
Военный медик Марьяна Мамонова – родом из Ровенщины. В плен попала в начале апреля.
21 сентября ее и еще 214 защитников Украины вернули из российского плена.
В тот день украинским властям, кроме Марьяны Мамоновой, удалось освободить из плена еще двух беременных военнослужащих – Яну Шумовецкую и Анастасию Черненькую.
Источник: Татьяна Павлова-Багрийчук, Александр Третяк, Андрей Ермак, Кирилл Тимошенко