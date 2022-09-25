Сентябрь, 25 в 12:13

Медик Марьяна Мамонова, которая четыре дня назад только вернулась из российского плена, ночью 25 сентября родила девочку.

Радостную новость сообщила заместитель руководителя исполнительного аппарата Луцкого районного совета Татьяна Павлова-Багрийчук.

Малышка появилась на свет с весом 3 кг 255 г и ростом 56 см.

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Радуется известию и городской глава Ровно Александр Третяк:

– Освобожденная из плена Марьяна Мамонова родила дочь в свободной Украине! Слава Богу! Болели за них всей страной. Поздравляем маленькую украиночку и ее родителей! Это невероятная новость!

Александр Третьяк пожелал малышке счастливой судьбы и расти под мирным небом в любви и согласии.

Поступили поздравления Марьяне и ее новорожденной дочери и из Офиса президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак пожелал малышке здоровья.

Поздравил семью с появлением еще одной украинки и его заместитель Кирилл Тимошенко:

– Радуемся, что ребенок появился на свет здесь, в нашей родной и сильной стране!

Кирилл Тимошенко напомнил: приветствуя 215 освобожденных из плена защитников, президент Владимир Зеленский еще тогда отмечал, что на самом деле домой вернулось больше украинцев.

Сейчас мама и дочь находятся под наблюдением медиков в удовлетворительном состоянии и обеспечены всем необходимым.

Военный медик Марьяна Мамонова – родом из Ровенщины. В плен попала в начале апреля.

21 сентября ее и еще 214 защитников Украины вернули из российского плена.

В тот день украинским властям, кроме Марьяны Мамоновой, удалось освободить из плена еще двух беременных военнослужащих – Яну Шумовецкую и Анастасию Черненькую.

Источник: Татьяна Павлова-Багрийчук, Александр Третяк, Андрей Ермак, Кирилл Тимошенко

Фото: Татьяна Павлова-Багрийчук, Кирилл Тимошенко