За 4 дні після повернення з полону: медик Мар’яна Мамонова народила дівчинку
Медик Мар’яна Мамонова, яка чотири дні тому тільки повернулася з російського полону, уночі 25 вересня народила дівчинку.
Радісну новину повідомила заступник керівника виконавчого апарату Луцької районної ради Тетяна Павлова-Багрійчук.
Малеча з’явилася на світ із вагою 3 кг 255 г та зростом 56 см.
Тішиться звістці й міський голова Рівного Олександр Третяк:
– Звільнена з полону Мар’яна Мамонова народила донечку у вільній Україні! Слава Богу! Вболівали за них всією країною. Вітаємо маленьку україночку та її батьків! Це неймовірна новина!
Олександр Третяк побажав малечі щасливої долі та зростати під мирним небом в любові та злагоді.
Надійшли вітання Мар’яні та її новонародженій донечці і з Офісу президента.
Керівник ОП Андрій Єрмак побажав маленькій здоров’я.
Привітав родину з появою ще однієї українки і його заступник Кирило Тимошенко:
– Радіємо, що дитинка з’явилася на світ тут, у нашій рідній та сильній країні!
Кирило Тимошенко нагадав: вітаючи 215 звільнених з полону захисників, президент Володимир Зеленський ще тоді наголошував, що насправді додому повернулося більше українців.
Зараз мама та дочка перебувають під наглядом медиків у задовільному стані та забезпечені всім необхідним.
Військовий медик Мар’яна Мамонова – родом із Рівненщини. У полон потрапила на початку квітня.
21 вересня її та ще 214 захисників України повернули з російського полону.
Того дня українській владі, крім Мар’яни Мамонової, вдалося звільнити з полону ще двох вагітних військовослужбовиць – Яну Шумовецьку та Анастасію Черненьку.
Джерело: Тетяна Павлова-Багрійчук, Олександр Третяк, Андрій Єрмак, Кирило Тимошенко