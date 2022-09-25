За 4 дні після повернення з полону: медик Мар’яна Мамонова народила дівчинку

Вересень, 25 в 12:13

Медик Мар’яна Мамонова, яка чотири дні тому тільки повернулася з російського полону, уночі 25 вересня народила дівчинку.

Радісну новину повідомила заступник керівника виконавчого апарату Луцької районної ради Тетяна Павлова-Багрійчук.

Малеча з’явилася на світ із вагою 3 кг 255 г та зростом 56 см.

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Тішиться звістці й міський голова Рівного Олександр Третяк:

– Звільнена з полону Мар’яна Мамонова народила донечку у вільній Україні! Слава Богу! Вболівали за них всією країною. Вітаємо маленьку україночку та її батьків! Це неймовірна новина!

Олександр Третяк побажав малечі щасливої долі та зростати під мирним небом в любові та злагоді.

Надійшли вітання Мар’яні та її новонародженій донечці і з Офісу президента.

Керівник ОП Андрій Єрмак побажав маленькій здоров’я.

Привітав родину з появою ще однієї українки і його заступник Кирило Тимошенко:

– Радіємо, що дитинка з’явилася на світ тут, у нашій рідній та сильній країні!

Кирило Тимошенко нагадав: вітаючи 215 звільнених з полону захисників, президент Володимир Зеленський ще тоді наголошував, що насправді додому повернулося більше українців.

Зараз мама та дочка перебувають під наглядом медиків у задовільному стані та забезпечені всім необхідним.

Військовий медик Мар’яна Мамонова – родом із Рівненщини. У полон потрапила на початку квітня.

21 вересня її та ще 214 захисників України повернули з російського полону.

Того дня українській владі, крім Мар’яни Мамонової, вдалося звільнити з полону ще двох вагітних військовослужбовиць – Яну Шумовецьку та Анастасію Черненьку.

Джерело: Тетяна Павлова-Багрійчук, Олександр Третяк, Андрій Єрмак, Кирило Тимошенко

Фото: Тетяна Павлова-Багрійчук, Кирило Тимошенко