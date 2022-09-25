ВСУ усилили огневой контроль возле Каховской ГЭС и атаковали Росгвардию в Херсоне
Накануне украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения покрывали плотным огнем позиции армии РФ.
Так, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 26 ударов.
25 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ.
Кроме того, украинские защитники попали в шесть позиций зенитных ракетных комплексов.
В частности, на Юге Украины украинская авиация отработала пять ударов по двум вражеским системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах, а также по трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславской области.
Ракетно-артиллерийские подразделения только в южных областях выполнили 266 огневых задач.
Так, украинским военным удалось усилить огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы, а также попасть в месторасположение Росгвардии в Херсоне.
В целом ракетные войска и артиллерия 24 сентября поразили:
- пять пунктов управления,
- 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника,
- три позиции зенитных ракетных комплексов,
- три системы ракетных войск и артиллерии, среди которых Ураган,
- два склада с боеприпасами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.
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