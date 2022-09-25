Сентябрь, 25 в 11:45

Накануне украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения покрывали плотным огнем позиции армии РФ.

Так, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 26 ударов.

25 сентября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ.

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Кроме того, украинские защитники попали в шесть позиций зенитных ракетных комплексов.

В частности, на Юге Украины украинская авиация отработала пять ударов по двум вражеским системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах, а также по трем районам сосредоточения вооружения и техники в Бериславской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения только в южных областях выполнили 266 огневых задач.

Так, украинским военным удалось усилить огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы, а также попасть в месторасположение Росгвардии в Херсоне.

В целом ракетные войска и артиллерия 24 сентября поразили:

пять пунктов управления,

13 районов сосредоточения живой силы и техники противника,

три позиции зенитных ракетных комплексов,

три системы ракетных войск и артиллерии, среди которых Ураган,

два склада с боеприпасами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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