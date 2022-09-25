Псевдореферендумы РФ и обстрелы Запорожья и Марганца: что происходит на 214 день войны (онлайн)

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей прошел второй день “референдума” о присоединении к РФ. Его уже не признает Украина и большинство стран мира.

Россияне обстреляли Запорожье и Марганец. Один человек погиб, еще двое — тяжело ранены.

Ссылаясь на американских чиновников, New York Time пишет, что президент РФ Владимир Путин не позволил российским военным отступать из Херсона, и больше включился в стратегическое планирование войны в Украине.

Полиция официально установила, чья изуродованная рука из массового захоронения в Изюме шокировала Украину и мир — это военный Сергей Сова. Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил ему звание Героя Украины.

В России продолжаются протесты против мобилизации. Более 700 человек задержали. В Крыму большинство повесток дают крымским татарам. Зеленский советует сразу переходить на украинские позиции.