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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Псевдореферендумы РФ и обстрелы Запорожья и Марганца: что происходит на 214 день войны (онлайн)

Псевдореферендумы РФ и обстрелы Запорожья и Марганца: что происходит на 214 день войны (онлайн)

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей прошел второй день “референдума” о присоединении к РФ. Его уже не признает Украина и большинство стран мира.

Россияне обстреляли Запорожье и Марганец. Один человек погиб, еще двое — тяжело ранены.

Ссылаясь на американских чиновников, New York Time пишет, что президент РФ Владимир Путин не позволил российским военным отступать из Херсона, и больше включился в стратегическое планирование войны в Украине.

Полиция официально установила, чья изуродованная рука из массового захоронения в Изюме шокировала Украину и мир — это военный Сергей Сова. Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил ему звание Героя Украины.

В России продолжаются протесты против мобилизации. Более 700 человек задержали. В Крыму большинство повесток дают крымским татарам. Зеленский советует сразу переходить на украинские позиции.

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00:22 - 25 сентября

В районе аэропорта российского города Курск сегодня вечером раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

О серии взрывов в районе аэропорта пишут и местные паблики.

Сообщается, что на место инцидента отправились пожарные машины.

– В сторону аэропорта едут пожарные. Официальной информации пока нет. Очень громко в небе в районе аэропорта – сообщают подписчики, – пишет местный Telegram-канал.

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