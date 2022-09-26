Сентябрь, 26 в 9:19

Потери России в живой силе достигли 57 200, только за последние сутки по состоянию на утро 26 сентября ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, сообщает Генштаб.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Украинские защитники также уничтожили много техники врага, в том числе самолет, четыре вертолета, четыре беспилотника, 15 танков, 25 боевых бронированных машин и т. п.

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Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля:

личный состав – 57 200 (+500) человек ликвидировано;

танки – 2 290 (+15);

боевые бронированные машины – 4 857 (+25);

артиллерийские системы – 1 369 (+1);

РСЗО – 330 (+2);

средства ПВО – 172 (+1);

самолеты – 260 (+1);

вертолеты – 224 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4);

крылатые ракеты – 241;

корабли /катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 711 (+10);

специальная техника – 131 (+1).