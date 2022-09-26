Самолет, четыре вертолета и 500 оккупантов — потери РФ в Украине за последние сутки
Потери России в живой силе достигли 57 200, только за последние сутки по состоянию на утро 26 сентября ВСУ ликвидировали 500 оккупантов, сообщает Генштаб.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Украинские защитники также уничтожили много техники врага, в том числе самолет, четыре вертолета, четыре беспилотника, 15 танков, 25 боевых бронированных машин и т. п.
Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля:
личный состав – 57 200 (+500) человек ликвидировано;
танки – 2 290 (+15);
боевые бронированные машины – 4 857 (+25);
артиллерийские системы – 1 369 (+1);
РСЗО – 330 (+2);
средства ПВО – 172 (+1);
самолеты – 260 (+1);
вертолеты – 224 (+4);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4);
крылатые ракеты – 241;
корабли /катера ‒ 15;
автомобильная техника и автоцистерны – 3 711 (+10);
специальная техника – 131 (+1).