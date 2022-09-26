Вересень, 26 в 9:19

Втрати Росії у живій силі сягнули 57 200, лише за останню добу станом на ранок 26 вересня ЗСУ ліквідували 500 окупантів, повідомляє Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Українські захисники також знищили багато техніки ворога, зокрема літак, чотири гелікоптери, чотри безпілотники, 15 танків, 25 бойових броньованих машин тощо.

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Орієнтовні бойові втрати РФ з 24 лютого:

особовий склад – 57 200 (+500) осіб ліквідовано;

танки – 2 290 (+15);

бойові броньовані машини – 4 857 (+25);

артилерійські системи – 1 369 (+1);

РСЗВ – 330 (+2);

засоби ППО – 172 (+1);

літаки – 260 (+1);

гелікоптери – 224 (+4);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);

крилаті ракети ‒ 241;

кораблі /катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 711 (+10);

спеціальна техніка – 131 (+1).