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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
ПВО NASAMS в Украине и мобилизация РФ на оккупированных территориях: 215 сутки войны (онлайн)

ПВО NASAMS в Украине и мобилизация РФ на оккупированных территориях: 215 сутки войны (онлайн)

Россия отправляет на фронт вновь прибывших военных без какой-либо подготовки, сообщает Генштаб ВСУ.

Россия активизировала беспилотники для ударов по объектам и разведке, уже зафиксировано около 60 вылетов дронов за сутки.

В Изюме обнаружили еще два захоронения с сотнями тел, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Оккупанты формируют батальон украинских военнопленных и заставляют их голосовать, отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Заявления российских пропагандистов о том, что украинцы якобы продают в DarkNet западное оружие от Пентагона, оказались фейком.

Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS, сообщил Зеленский.

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01:16 - 26 сентября

Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для физического уничтожения мужчин – представителей коренных народов, живущих на временно контролируемых Россией территориях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

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01:15 - 26 сентября

Россияне еще в начале сентября имели “результаты” псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, — СБУ.

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01:13 - 26 сентября

США могут уничтожить весь Черноморский флот РФ и российские базы во временно оккупированном Крыму в случае применения ядерного оружия Россией.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире телемарафона FreeДом. По его словам, есть серьезные причины, по которым можно свидетельствовать, что исполнение ядерного шантажа крайней маловероятно.

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00:25 - 26 сентября

В освобожденном Изюме Харьковской области нашли еще два массовых захоронения с сотнями тел. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы нашли большое массовое захоронение с полтысячей человек (ранее в Изюме, – Ред.). Сегодня я получил больше информации. Журналисты уже в пути. Они нашли еще два массовых захоронения, большие захоронения с сотнями людей. Также речь идет о маленьком городке Изюм. В маленьком городке есть еще два массовых захоронения, – говорит президент.

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00:22 - 26 сентября

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что из определенных источников поступает информация, что президент России Владимир Путин хочет до 15 ноября закончить войну в надежде на капитуляцию Украины.

– Россия не может собрать миллион людей для мобилизации в кратчайшие сроки. По моим оценкам, это продлится до весны… Первые 300 тысяч они до ноября или до конца года мобилизуют. Хотя Россия почему-то ориентируется на 15 ноября. Есть информация, что якобы до 15 ноября Путин хочет закончить войну.

Но в его понимании окончание войны – это когда Украина согласится на переговоры и подпишет капитуляцию на условиях РФ. То есть, Украина должна согласиться с потерей территорий, признать их российскими и не вступать в НАТО, — сказал Жданов.

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