ПВО NASAMS в Украине и мобилизация РФ на оккупированных территориях: 215 сутки войны (онлайн)

Россия отправляет на фронт вновь прибывших военных без какой-либо подготовки, сообщает Генштаб ВСУ.

Россия активизировала беспилотники для ударов по объектам и разведке, уже зафиксировано около 60 вылетов дронов за сутки.

В Изюме обнаружили еще два захоронения с сотнями тел, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Оккупанты формируют батальон украинских военнопленных и заставляют их голосовать, отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Заявления российских пропагандистов о том, что украинцы якобы продают в DarkNet западное оружие от Пентагона, оказались фейком.

Украина получила системы противовоздушной обороны NASAMS, сообщил Зеленский.