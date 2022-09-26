На Луганщине вероятнее продвижение ВСУ, чем позиционная война — военный эксперт

Сентябрь, 26 в 17:18

Военный эксперт Александр Коваленко заявил, что в Луганской области более вероятно продвижение подразделений ВСУ, чем позиционная война.

— Выход к административной границе Харьковской и Луганской областей позволяет ВСУ взять под огневой контроль очень важную логистическую артерию, которая идет из России. Это через Троицкое, Сватово, а оттуда на Кременную, Рубежное, Северодонецк. Это такая же важная логистическая артерия, как была и в Харьковской области – Волчанск, Великий Бурлук, Купянск, Изюм, – рассказал Коваленко в эфире Єдиних новин.

Также он отметил, что когда ВСУ взяли под огневой контроль логистическую артерию, а затем перерезали ее, то вся оборона РФ в Харьковской области начала разрушаться.

По его мнению, оккупанты, как концентрировались в районе Изюма, так же сейчас накапливают силы и средства вблизи Северодонецка и Лисичанска.

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