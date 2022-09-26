На Луганщині ймовірніше просування ЗСУ, ніж позиційна війна – військовий експерт

Вересень, 26 в 17:18

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що в Луганській області ймовірніше просування підрозділів ЗСУ, ніж позиційна війна.

– Вихід до адміністративної межі Харківської та Луганської області дозволяє ЗСУ взяти під вогневий контроль дуже важливу логістичну артерію, яка йде з Росії. Це через Троїцьке, Сватове, а звідти на Кремінну, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Це така ж важлива логістична артерія, як була в Харківській області, – Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп’янськ, Ізюм, – розповів Коваленко в ефірі Єдиних новин.

Також він зазначив, що коли ЗСУ взяли під вогневий контроль логістичну артерію, а потім перерізали її, то вся оборона РФ на Харківщині почала руйнуватися.

На його думку, окупанти, як концентрувались в районі Ізюму, так само зараз накопичують сили та засоби поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська.

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