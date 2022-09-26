На Луганщині ймовірніше просування ЗСУ, ніж позиційна війна – військовий експерт
Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що в Луганській області ймовірніше просування підрозділів ЗСУ, ніж позиційна війна.
– Вихід до адміністративної межі Харківської та Луганської області дозволяє ЗСУ взяти під вогневий контроль дуже важливу логістичну артерію, яка йде з Росії. Це через Троїцьке, Сватове, а звідти на Кремінну, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Це така ж важлива логістична артерія, як була в Харківській області, – Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп’янськ, Ізюм, – розповів Коваленко в ефірі Єдиних новин.
Також він зазначив, що коли ЗСУ взяли під вогневий контроль логістичну артерію, а потім перерізали її, то вся оборона РФ на Харківщині почала руйнуватися.
На його думку, окупанти, як концентрувались в районі Ізюму, так само зараз накопичують сили та засоби поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська.
– Коли вони втратять постачання через логістичну артерію, вони втратять і можливість вести будь-які оборонні дії, та дуже швидко їхня оборона в Луганській області буде каскадно руйнуватись. Саме тому, я вважаю, що позиційної війни на досить тривалий час ми не побачимо, ми зможемо бачити лише просування ЗСУ, – наголосив експерт.