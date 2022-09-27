РФ нанесла удар по многоэтажке Краматорска — ранены четыре человека
В понедельник 26 сентября российские военные обстреляли центр Краматорска в Донецкой области, в результате чего ранения получили четыре человека.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Краматорского городского совета Александр Гончаренко.
— Обстрел центра Краматорска. Повреждены многоэтажки и сквер. 4 раненых, из них – 1 в тяжелом состоянии, – написал он.
РФ нанесла удар по многоэтажке Краматорска — ранены четыре человека / 3 фотографии
Напомним, что в начале суток, 26 сентября, в Одессе, Николаеве и Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Над Одесской областью Силы обороны сбили один вражеский беспилотник. Однако еще два дрона-камикадзе попали в военный объект.
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Источник: Александр Гончаренко
Фото: Александр Гончаренко