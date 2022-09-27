Вересень, 26 в 21:48

У понеділок 26 вересня російські військові обстріляли центр Краматорська у Донецькій області, в результаті чого поранення отримали чотири людини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Краматорської міської ради Олександр Гончаренко.

– Обстріл центра Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки та сквер. 4 поранених, з них – 1 у важкому стані, – написав він.

РФ завдала удару по багатоповерхівці Краматорська – поранені чотири людини / 3 фотографии

Нагадаємо, що на початку доби, 26 вересня, в Одесі, Миколаєві та Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Над Одещиною Сили оборони збили один ворожий безпілотник, проте ще два дрони-камікадзе таки влучили у військовий об’єкт.

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Джерело: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко