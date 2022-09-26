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Факты / Происшествия

Ночью в Николаеве, Запорожье и Одессе раздались взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Ночью в Николаеве, Запорожье и Одессе раздались взрывы

В начале суток, 26 сентября, в Одессе, Николаеве и Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

Предварительно те звуки взрыва, которые слышали в Одессе — это работа нашей противовоздушной обороны по вражеским дронам.

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Также сообщалось о звуках взрывов в Запорожье. Впоследствии стало известно, что из было слышно в области.

В Николаеве тоже было неспокойно – во время воздушной тревоги раздавались взрывы.

Пока официальной информации от местных властей о прилетах нет.

Стоит отметить, что на боевом дежурстве в Черном море у оккупированного Крыма находятся три надводных и один подводный носитель ракет типа Калибр. Суммарный возможный залп – 28 ракет.

Именно поэтому угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе остается слишком высокой.

Ранее сообщалось, что Россия с целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры выпустила до 60 вылетов беспилотников.

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