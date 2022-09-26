В Украине не будут объявлять дополнительную мобилизацию — Подоляк
Фото: Офис президента
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не планирует объявлять дополнительную мобилизацию.
– Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных, – заверил советник главы ОПУ в интервью немецкому телеканалу ARD.
Также он отметил, что в отличие от РФ Украина является прагматичной страной.
– Мы точно знаем, где и сколько людей должно быть. Мы принимаем во внимание подготовку и моральный дух, – говорит Подоляк.
Источник: ARD
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