В Украине не будут объявлять дополнительную мобилизацию — Подоляк

Сентябрь, 26 в 20:30

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не планирует объявлять дополнительную мобилизацию.

– Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных, – заверил советник главы ОПУ в интервью немецкому телеканалу ARD.

Также он отметил, что в отличие от РФ Украина является прагматичной страной.

– Мы точно знаем, где и сколько людей должно быть. Мы принимаем во внимание подготовку и моральный дух, – говорит Подоляк.

Источник: ARD