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Факти / Україна

В Україні не оголошуватимуть додаткову мобілізацію – Подоляк

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не планує оголошувати додаткову мобілізацію.

– Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових, — запевнив радник глави ОПУ в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

Також він зазначив, що на відміну від РФ, Україна є прагматичною країною.

– Ми точно знаємо, де і скільки людей має бути. Ми беремо до уваги підготовку та моральний дух, – говорить Подоляк.

Джерело: ARD

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