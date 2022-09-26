В Україні не оголошуватимуть додаткову мобілізацію – Подоляк

Вересень, 26 в 20:30

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не планує оголошувати додаткову мобілізацію.

– Ми вже створили резерви через систему територіальної оборони і будемо активно використовувати ці резерви. Ми не маємо сьогодні оголошувати додаткову мобілізацію. У нас є все, і ми готові до більшої кількості російських військових, — запевнив радник глави ОПУ в інтервʼю німецькому телеканалу ARD.

Також він зазначив, що на відміну від РФ, Україна є прагматичною країною.

– Ми точно знаємо, де і скільки людей має бути. Ми беремо до уваги підготовку та моральний дух, – говорить Подоляк.

Джерело: ARD