ВСУ освободили Новоселовку в Донецкой области и взяли трофей
ВСУ зашли в село Новоселовку и подняли государственный флаг в населенном пункте.
— Сегодня ВСУ – 81-я бригада совместно с Национальной гвардией Украины освободили населенный пункт Новоселовка, – говорит один из бойцов в опубликованном офицером ВСУ Анатолием Штефаном видео в Facebook.
Село находится северо-западе Лимана.
Кроме того, в сети появился еще один ролик, на котором украинский военный показывает трофей, полученный во время деоккупации населительного пункта.
— Во время освобождения Новоселовки бойцы Бригады быстрого реагирования НГУ завоевали трофей, — говорится в сообщении к видео.
Напомним, что военный эксперт Олег Жданов заявлял, что в случае освобождения Лимана, ВСУ получат возможность выдвижения на Кременную и Сватово, а оттуда – на Северодонецк.
Фото: скрин с видео