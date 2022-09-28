ВСУ освободили Новоселовку в Донецкой области и взяли трофей

Сентябрь, 28 в 17:26

ВСУ зашли в село Новоселовку и подняли государственный флаг в населенном пункте.

— Сегодня ВСУ – 81-я бригада совместно с Национальной гвардией Украины освободили населенный пункт Новоселовка, – говорит один из бойцов в опубликованном офицером ВСУ Анатолием Штефаном видео в Facebook.

Село находится северо-западе Лимана.

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Кроме того, в сети появился еще один ролик, на котором украинский военный показывает трофей, полученный во время деоккупации населительного пункта.

— Во время освобождения Новоселовки бойцы Бригады быстрого реагирования НГУ завоевали трофей, — говорится в сообщении к видео.

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов заявлял, что в случае освобождения Лимана, ВСУ получат возможность выдвижения на Кременную и Сватово, а оттуда – на Северодонецк.

Фото: скрин с видео