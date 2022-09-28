ЗСУ звільнили Новоселівку на Донеччині та здобули трофей

Вересень, 28 в 17:26

ЗСУ зайшли в село Новоселівку та підняли державний прапор у населеному пункті.

– Сьогодні ЗСУ – 81-а бригада спільно з Національною гвардією України звільнили населений пункт Новоселівка, – каже один із бійців в опублікованому офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном відео у Facebook.

Село розташоване на північний захід від Лиману.

Зараз дивляться

Крім того, у мережі з’явився ще один ролик, на якому український військовий показує трофей, здобутий під час деокупації населеного пункту.

– Під час звільнення Новоселівки бійці Бригади швидкого реагування НГУ здобули трофей, – йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, що експерт Олег Жданов заявляв, що у разі звільнення Лимана ЗСУ отримають можливість висування на Кремінну та Сватове, а звідти – на Сєвєродонецьк.

Фото: скрін з відео