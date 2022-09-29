Только объявили воздушную тревогу: в Николаеве прогремели взрывы
Требует проверки
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Ночью 29 сентября в Николаеве раздались взрывы.
Громкие звуки очевидцы зафиксировали ориентировочно в 02:33, спустя четыре минуты после того, как в городе и области сирены известили о воздушной тревоге.
Миновала угроза обстрелов в 03:04.
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Официальных комментариев по поводу ночных взрывов в областном центре до сих пор пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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