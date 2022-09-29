Сентябрь, 29 в 6:07

Ночью 29 сентября в Николаеве раздались взрывы.

Громкие звуки очевидцы зафиксировали ориентировочно в 02:33, спустя четыре минуты после того, как в городе и области сирены известили о воздушной тревоге.

Миновала угроза обстрелов в 03:04.

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Официальных комментариев по поводу ночных взрывов в областном центре до сих пор пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.