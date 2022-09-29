Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Только объявили воздушную тревогу: в Николаеве прогремели взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Только объявили воздушную тревогу: в Николаеве прогремели взрывы
Фото: Depositphotos

Ночью 29 сентября в Николаеве раздались взрывы.

Громкие звуки очевидцы зафиксировали ориентировочно в 02:33, спустя четыре минуты после того, как в городе и области сирены известили о воздушной тревоге.

Миновала угроза обстрелов в 03:04.

Сейчас смотрят

Официальных комментариев по поводу ночных взрывов в областном центре до сих пор пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 218-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка