Новые санкции ЕС против РФ и военная помощь США на $1 млрд для Украины: что происходит на 218-й день войны (онлайн)

Партнеры Украины не признают результаты “референдумов”, проведенных оккупантами на захваченных Россией украинских территориях. США и ЕС готовят новые, более жесткие санкции против РФ.

В Белом доме псевдореферендумы назвали “упражнением в принуждении и дезинформации”.

Президент Зеленский провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран-партнеров Украины и руководителями международных организаций, во время которых обсуждалась “координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и все связанные с ними угрозы”.

Во время массированного ракетного удара по Днепропетровской и Запорожской областях россияне выпустили с истребителя Су-25 пять высокоточных ракет Х-59. Пятая ракета попала в объект гражданской инфраструктуры, вызвав значительные разрушения.

Пентагон объявил о новых поставках HIMARS и другого оружия для Украины на $1,1 млрд.

Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию.