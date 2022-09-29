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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Новые санкции ЕС против РФ и военная помощь США на $1 млрд для Украины: что происходит на 218-й день войны (онлайн)

Новые санкции ЕС против РФ и военная помощь США на $1 млрд для Украины: что происходит на 218-й день войны (онлайн)

Партнеры Украины не признают результаты “референдумов”, проведенных оккупантами на захваченных Россией украинских территориях. США и ЕС готовят новые, более жесткие санкции против РФ.

В Белом доме псевдореферендумы назвали “упражнением в принуждении и дезинформации”.

Президент Зеленский провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран-партнеров Украины и руководителями международных организаций, во время которых обсуждалась “координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и все связанные с ними угрозы”.

Во время массированного ракетного удара по Днепропетровской и Запорожской областях россияне выпустили с истребителя Су-25 пять высокоточных ракет Х-59. Пятая ракета попала в объект гражданской инфраструктуры, вызвав значительные разрушения.

Пентагон объявил о новых поставках HIMARS и другого оружия для Украины на $1,1 млрд.

Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию.

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00:02 - 29 сентября

Советник Офиса президента Алексей Арестович оценил перспективу российских оккупантов наступления на Киев.

Во время эфира на Фейгин Live он отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киевскую область зашли элитные российские части, десантники, спецназ, лучшие мотострелковые подразделения.

Чуть больше, чем за месяц, ВСУ дали им ответ и полностью освободили регион от оккупантов. Арестович уверен, что даже если бы на Киев шла 100-тысячная армия, россиянам не удалось бы захватить город.

– Одной из главных проблем оккупантов под Киевом было то, что их войск было много. Местность не позволяет использовать такое количество войск. Но мы не были готовы к обороне. Сейчас мы готовы чуть больше, чем полностью, – подчеркнул советник ОП.

Арестович обратил внимание, что новые мобилизованные из РФ вообще не должны воевать, поэтому ВСУ удастся сдержать их наступление.

— Это все равно что против Мухаммеда Али выставить 10-классника, который пиликает на скрипке. Можете вообразить, что с ним будет? Элитные части легли через месяц. А мобиков мы уделаем быстрее. Не важно даже за какие сроки. Важно, что мы их уделаем, потери будут страшны, – добавил он.

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