Щойно оголосили повітряну тривогу: у Миколаєві прогриміли вибухи

Вересень, 29 в 6:07

Уночі 29 вересня в Миколаєві пролунали вибухи.

Гучні звуки очевидці зафіксували орієнтовно о 02:33, за чотири хвилини після того, як в місті та області сирени сповістили про повітряну небезпеку.

Минула загроза обстрілів о 03:04.

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Офіційних коментарів щодо нічних вибухів в обласному центрі до цього часу поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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