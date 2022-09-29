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Факти / Україна

Щойно оголосили повітряну тривогу: у Миколаєві прогриміли вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Щойно оголосили повітряну тривогу: у Миколаєві прогриміли вибухи
Фото: Depositphotos

Уночі 29 вересня в Миколаєві пролунали вибухи.

Гучні звуки очевидці зафіксували орієнтовно о 02:33, за чотири хвилини після того, як в місті та області сирени сповістили про повітряну небезпеку.

Минула загроза обстрілів о 03:04.

Зараз дивляться

Офіційних коментарів щодо нічних вибухів в обласному центрі до цього часу поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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