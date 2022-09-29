Щойно оголосили повітряну тривогу: у Миколаєві прогриміли вибухи
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Фото: Depositphotos
Уночі 29 вересня в Миколаєві пролунали вибухи.
Гучні звуки очевидці зафіксували орієнтовно о 02:33, за чотири хвилини після того, як в місті та області сирени сповістили про повітряну небезпеку.
Минула загроза обстрілів о 03:04.
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Офіційних коментарів щодо нічних вибухів в обласному центрі до цього часу поки не надходило.
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