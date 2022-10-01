Сентябрь, 30 в 22:25

Украина создала новую логику и динамику вступления Украины в НАТО. Следующим шагом все страны НАТО должны оформить приглашение в нашу страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

– Решение созрело довольно быстро. Сегодня СНБО принял это решение, а дальше историю вы знаете. Теперь уже раздаются заявления стран, поддерживающих заявку Украины на членство, – отметил он.

По словам Кулебы, есть и такие страны, которые примут паузу, и это нормальный процесс. Но Украина создала новую логику и динамику вступления в НАТО.

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— Решение принимается консенсусом. Следующий шаг – все страны НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к альянсу. И пока этот консенсус не построен, генсек НАТО не может сказать, что он думает. Но я убежден, что он считает, что Украина должна быть членом НАТО, и он будет над этим работать. Но он будет работать, когда будет консенсус, – добавил глава МИД.

Министр также рассказал, что в скором времени начнется дипломатическая миссия к странам-членам НАТО для переговоров по вступлению Украины.

— Безусловно, сейчас президент уже поставил такую задачу всем членам его дипломатической команды и будет развернута машина, работавшая над обеспечением поддержки заявки Украины на получение члена ЕС, будем вести адвокацию общаться, я буду говорить со странами соответствующими, с генсеком НАТО. Мы понимаем, где будут проблемы и где будет максимальная поддержка, и будем решать эти проблемы, — подчеркнул Кулеба.

Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Планируется, что это произойдет по сценарию Швеции и Финляндии без согласованного Плана действий по вступлению.