Вересень, 30 в 22:25

Україна створила нову логіку та динаміку вступу України до НАТО. Наступним кроком усі країни НАТО мають оформити запрошення нашій країні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

– Рішення дозріло досить швидко. Сьогодні РНБО прийняла це рішення, а далі історію ви знаєте. Тепер уже лунають заяви країн, які підтримують заявку України на членство, – зазначив він.

За словами Кулеби, є й такі країни, які ухвалять паузу і це нормальний процес. Але Україна створила нову логіку та динаміку вступу до НАТО.

Зараз дивляться

– Рішення ухвалюється консенсусом. Наступний крок – усі країни НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до альянсу. І поки цей консенсус не побудований, генсек НАТО не може сказати те, що він думає. Але я переконаний, що він вважає, що Україна має бути членом НАТО і він над цим працюватиме. Але він працюватиме, коли буде консенсус, – додав очільник МЗС.

Міністр також розповів, що скоро розпочнеться дипломатична місія до країн-членів НАТО для переговорів щодо вступу України.

– Безумовно, зараз президент вже поставив таку задачу всім членам його дипломатичної команди і буде розгорнута машина, яка працювала над забезпеченням підтримки заявки України на отримання члена ЄС, будемо вести адвокацію спілкуватись, я буду говорити з країнами відповідними, з генсеком НАТО. Ми розуміємо, де будуть проблеми і де буде максимальна підтримка, і будемо вирішувати ці проблеми, – наголисив Кулеба.

Нагадаємо, що 30 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО в прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.