Україна подала заявку до НАТО: Кулеба розповів про наступний крок
Україна створила нову логіку та динаміку вступу України до НАТО. Наступним кроком усі країни НАТО мають оформити запрошення нашій країні.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.
– Рішення дозріло досить швидко. Сьогодні РНБО прийняла це рішення, а далі історію ви знаєте. Тепер уже лунають заяви країн, які підтримують заявку України на членство, – зазначив він.
За словами Кулеби, є й такі країни, які ухвалять паузу і це нормальний процес. Але Україна створила нову логіку та динаміку вступу до НАТО.
– Рішення ухвалюється консенсусом. Наступний крок – усі країни НАТО мають оформити запрошення Україні приєднатися до альянсу. І поки цей консенсус не побудований, генсек НАТО не може сказати те, що він думає. Але я переконаний, що він вважає, що Україна має бути членом НАТО і він над цим працюватиме. Але він працюватиме, коли буде консенсус, – додав очільник МЗС.
Міністр також розповів, що скоро розпочнеться дипломатична місія до країн-членів НАТО для переговорів щодо вступу України.
– Безумовно, зараз президент вже поставив таку задачу всім членам його дипломатичної команди і буде розгорнута машина, яка працювала над забезпеченням підтримки заявки України на отримання члена ЄС, будемо вести адвокацію спілкуватись, я буду говорити з країнами відповідними, з генсеком НАТО. Ми розуміємо, де будуть проблеми і де буде максимальна підтримка, і будемо вирішувати ці проблеми, – наголисив Кулеба.
Нагадаємо, що 30 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО в прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.