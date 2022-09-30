Сентябрь, 30 в 7:16

Украинские войска, вероятно, почти окружили российских оккупантов в Лимане Донецкой области.

Такое предположение сделали аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав ряд сообщений от российских источников.

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Последние, в частности, указывали, что украинские войска прорвали российскую оборону в районе поселка Ставки, что в 10 км севернее Лимана.

Кроме того, ВСУ перерезали дорогу Торское – Дробышево, что является последним путем поставки и выезда для российских захватчиков, удерживающих линию к западу от Лимана.

– Один из российских корреспондентов назвал “чрезвычайно сложной” ситуацию для подразделений подразделения БАРС-13 и 752 мотострелкового полка 20 общевойсковой армии, которые, как сообщается, держат оборону в районе Дробышева и Лимана, – пересказывают сообщения, поступающие из РФ, в Институте изучения войны.

О том, что украинские войска атакуют Лиман по трем направлениям и перерезали доступ армии РФ к критической дороге Сватово – Лиман, сообщает один из российских блогеров.

Дорога Сватово – Лиман, отмечают в ISW, является основной наземной линией связи для поддержки российской группировки в самом Лимане.

– Таким образом, несколько блогеров заявили, что украинские войска смогут взять Лиман, если не будет немедленного подкрепления российских войск, – заключают специалисты Института изучения войны.

В то же время, аналитики отмечают: информацию об окружении Лимана они получили после того, как специалисты сформировали карту боевых действий, поэтому продемонстрировать актуальную ситуацию обещают в своей следующей сводке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 219-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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