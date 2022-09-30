ЗСУ могли оточити окупантів у Лимані – ISW

Вересень, 30 в 7:16

Українські війська, імовірно, майже завершили оточення російських окупантів у Лимані Донецької області.

Таке припущення зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши низку повідомлень від російських джерел.

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Останні, зокрема, вказували, що українські війська прорвали російську оборону в районі селища Ставки, що за 10 км на північ від Лимана.

Крім того, ЗСУ перерізали дорогу Торське – Дробишеве, що є останнім шляхом постачання та виїзду для російських загарбників, які утримують лінію на захід від Лиману.

– Один із російських кореспондентів назвав “надзвичайно складною” ситуацію для підрозділів підрозділу БАРС-13 та 752 мотострілецького полку 20 загальновійськової армії, які, як повідомляється, тримають оборону в районі Дробишевого та Лимана, – переповідають повідомлення, які надходять із РФ, в Інституті вивчення війни.

Про те, що українські війська атакують Лиман із трьох напрямків та перерізали доступ армії РФ до критичної дороги Сватове – Лиман, повідомляє один із російських блогерів.

Дорога Сватове – Лиман, наголошують в ISW, є основною наземною лінією зв’язку для підтримки російського угруповання в самому Лимані.

– Таким чином кілька блогерів заявили, що українські війська зможуть взяти під контроль Лиман, якщо не буде негайного підкріплення російських військ, – підсумовують фахівці Інституту вивчення війни.

Водночас аналітики наголошують: інформацію про оточення Лимана вони отримали після того, як фахівці сформували карту бойових дій, тому відобразити актуальну ситуацію обіцяють у своєму наступному зведенні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 219-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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