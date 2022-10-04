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За сутки еще 370 ликвидированных оккупантов, 44 танка и сбитый самолет: потери РФ в Украине

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
За сутки еще 370 ликвидированных оккупантов, 44 танка и сбитый самолет: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 60 800 российских оккупантов.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 370 захватчиков, 44 танка, 27 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, сбили один вражеский самолет и два беспилотника оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 2 424 (+44);
  • боевые бронированные машины – 5 018 (+27);
  • артиллерийские системы – 1 407 (+2);
  • РСЗО – 340 (+2);
  • средства ПВО – 177 (+1);
  • самолеты – 266 (+1);
  • вертолеты – 228;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 028 (+2);
  • крылатые ракеты – 246;
  • корабли /катера ‒ 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 823 (+12);
  • специальная техника – 131.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Детальнее о том, что происходит на фронте, можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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