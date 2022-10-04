За сутки еще 370 ликвидированных оккупантов, 44 танка и сбитый самолет: потери РФ в Украине
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 60 800 российских оккупантов.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 370 захватчиков, 44 танка, 27 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, сбили один вражеский самолет и два беспилотника оперативно-тактического уровня.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 2 424 (+44);
- боевые бронированные машины – 5 018 (+27);
- артиллерийские системы – 1 407 (+2);
- РСЗО – 340 (+2);
- средства ПВО – 177 (+1);
- самолеты – 266 (+1);
- вертолеты – 228;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 028 (+2);
- крылатые ракеты – 246;
- корабли /катера ‒ 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 823 (+12);
- специальная техника – 131.
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Детальнее о том, что происходит на фронте, можно узнать из карты боевых действий в Украине.