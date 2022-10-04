Октябрь, 04 в 9:07

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 60 800 российских оккупантов.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 370 захватчиков, 44 танка, 27 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, сбили один вражеский самолет и два беспилотника оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

Сейчас смотрят

танки – 2 424 (+44);

боевые бронированные машины – 5 018 (+27);

артиллерийские системы – 1 407 (+2);

РСЗО – 340 (+2);

средства ПВО – 177 (+1);

самолеты – 266 (+1);

вертолеты – 228;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 028 (+2);

крылатые ракеты – 246;

корабли /катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 823 (+12);

специальная техника – 131.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Детальнее о том, что происходит на фронте, можно узнать из карты боевых действий в Украине.