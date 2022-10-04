За добу ще 370 ліквідованих окупантів, 44 танки і збитий літак: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 60 800 російських окупантів.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 370 загарбників, 44 танки, 27 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, збили один ворожий літак і два безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:
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- танки ‒ 2 424 (+44);
- бойові броньовані машини ‒ 5 018 (+27);
- артилерійські системи – 1 407 (+2);
- РСЗВ – 340 (+2);
- засоби ППО ‒ 177 (+1);
- літаки – 266 (+1);
- гелікоптери – 228;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 028 (+2);
- крилаті ракети ‒ 246;
- кораблі /катери ‒ 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 823 (+12);
- спеціальна техніка ‒ 131.
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Детальніше про те, що відбувається на фронті, можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.