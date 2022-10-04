Жовтень, 04 в 9:07

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 60 800 російських окупантів.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 370 загарбників, 44 танки, 27 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, збили один ворожий літак і два безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 2 424 (+44);

бойові броньовані машини ‒ 5 018 (+27);

артилерійські системи – 1 407 (+2);

РСЗВ – 340 (+2);

засоби ППО ‒ 177 (+1);

літаки – 266 (+1);

гелікоптери – 228;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 028 (+2);

крилаті ракети ‒ 246;

кораблі /катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 823 (+12);

спеціальна техніка ‒ 131.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Детальніше про те, що відбувається на фронті, можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.