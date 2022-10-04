Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

За добу ще 370 ліквідованих окупантів, 44 танки і збитий літак: втрати РФ в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
За добу ще 370 ліквідованих окупантів, 44 танки і збитий літак: втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 60 800 російських окупантів.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу українські військові знищили ще 370 загарбників, 44 танки, 27 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, збили один ворожий літак і два безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

Зараз дивляться
  • танки ‒ 2 424 (+44);
  • бойові броньовані машини ‒ 5 018 (+27);
  • артилерійські системи – 1 407 (+2);
  • РСЗВ – 340 (+2);
  • засоби ППО ‒ 177 (+1);
  • літаки – 266 (+1);
  • гелікоптери – 228;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 028 (+2);
  • крилаті ракети ‒ 246;
  • кораблі /катери ‒ 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 823 (+12);
  • спеціальна техніка ‒ 131.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Детальніше про те, що відбувається на фронті, можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка