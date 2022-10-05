Октябрь, 05 в 12:10

5 октября образовательные учреждения Белоцерковской общины на один день перевели на онлайн-обучение из-за мощной ночной атаки дронов-камикадзе типа Shahed-136.

Об этом в комментарии ведущей Вікна-Новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба.

По словам главы ОВА, такое решение сегодня принял орган местного самоуправления.

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– Я думаю, что это решение было взвешенным и правильным по понятным причинам, – прокомментировал меры предосторожности, которые предприняли на территории общины 5 октября, Алексей Кулеба.

Руководитель областной военной администрации уже объехал всю территорию общины и может утверждать, что по состоянию на этот час ситуация в Белой Церкви контролируемая.

– Паники нет. На местах работают все структуры, – добавил руководитель ОВА.

Поскольку это первый случай в Киевской области, когда до территории региона долетели иранские дроны-камикадзе типа Shahed-136, с военными будут отработаны все возможные варианты действий в случае таких атак.

Напомним, что ночью шесть из 12 дронов-камикадзе типа Shahed-136, которыми РФ атаковала Белую Церковь с Юга Украины, попали в инфраструктурные объекты, спровоцировав возгорание.

Пожары локализовали в 08:00, а ликвидировали в 09:20.

Три здания подверглись разрушениям.

Один человек, что пострадал из-за вражеской атаки, находится в больнице в состоянии средней тяжести. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 224-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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