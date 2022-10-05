Через атаку дронів: школи Білої Церкви перевели на онлайн-навчання

Жовтень, 05 в 12:10

5 жовтня освітні заклади Білоцерківської громади на один день перевели на онлайн-навчання через потужну нічну атаку дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Про це в коментарі ведучій Вікна-Новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За словами голови ОВА, таке рішення сьогодні ухвалив орган місцевого самоврядування.

Зараз дивляться

– Я думаю, що це рішення було виваженим та правильним із зрозумілих причин, – прокоментував застережні заходи, які вжили на території громади 5 жовтня, Олексій Кулеба.

Керівник обласної військової адміністрації вже об’їхав усю територію громади й може стверджувати, що станом на цю годину ситуація в Білій Церкві контрольована.

– Паніки немає. На місцях працюють усі структури, – додав керівник ОВА.

Оскільки це перший випадок у Київській області, коли до території регіону долетіли іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136, із військовими буде відпрацьовано всі можливі варіанти дій у випадку таких атак.

Нагадаємо, що вночі шість із 12 дронів-камікадзе типу Shahed-136, якими РФ атакувала Білу Церкву із Півдня України, влучили в інфраструктурні об’єкти, спровокувавши займання.

Пожежі вогнеборці локалізували о 08:00, а ліквідували о 09:20.

Три будівлі зазнали руйнувань.

Одна людина, що постраждала через ворожу атаку, перебуває в лікарні в стані середньої важкості. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 224-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.