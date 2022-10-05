Октябрь, 05 в 18:50

СБУ разоблачила коллаборантку, которая сдала врагу по меньшей мере 23 украинских патриотов на временно оккупированной Херсонщине.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ведомства в среду, 5 октября.

Сообщается, что отдельное подозрение получила бывшая сотрудница одного из правоохранительных органов Херсонщины, которая по заданию российских спецслужб передавала врагу данные о по меньшей мере 23 патриотически настроенных херсонцах.

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В обмен на свое предательство злоумышленница получила должность в так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области и теперь пытается “оправдать” проявленное ей “доверие”.

В СБУ добавили, что, помимо нее, был разоблачен ряд вражеских приспешников, помогающих российским агрессорам на временно оккупированных территориях Херсона.

– Семеро из них получили сообщение о подозрении в составе организованной преступной группы, поскольку, целенаправленно и координируясь между собой, способствовали передаче России ресурсов Укрпочты, – сказано в сообщении.

В этом производстве получил новое подозрение от СБУ эксрегионал Владимир Сальдо, который добровольно “возглавил” оккупационный режим на Херсонщине, его заместительница Екатерина Губарева, а также бывший директор филиала Херсонской дирекции Укрпочты. Он согласился руководить незаконным образованием “очта Херсона” после захвата врагом области.

Также собраны доказательства о добровольном сотрудничестве с врагом четырех “руководителей филиалов”:

“главы” так называемого федерального государственного унитарного предприятия “Почта Крыма”;

“директора” так называемого департамента по управлению персоналом в федеральном государственном унитарном предприятии “Почта Крыма”;

начальницу так называемого государственного унитарного предприятия “Почта Таврии”;

работника так называемого государственного унитарного предприятия “Почта Херсона”.

Всем им объявили о подозрении за пособничество государству-агрессору, совершенное в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Кроме этого, Сальдо, Губарева и Фирман получили подозрение по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины за коллаборационную деятельность, организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, совершенное в составе организованной группы.