Жовтень, 05 в 18:50

СБУ викрила колаборантку, яка здала ворогові щонайменше 23 українських патріотів на тимчасово окупованій Херсонщині.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому пресслужбою відомства у середу, 5 жовтня.

Повідомляється, що окрему підозру отримала колишня співробітниця одного з правоохоронних органів Херсонщини, яка за завданням російських спецслужб передавала ворогові дані про щонайменше 23 патріотично налаштованих херсонців.

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В обмін на свою зраду зловмисниця отримала посаду у так званій військово-цивільній адміністрації Херсонської області і тепер намагається “виправдати” виявлену їй “довіру”.

У СБУ додали, що крім неї було викрито цілу низку ворожих поплічників, які допомагають російським агресорам на тимчасово окупованих територіях Херсона.

– Семеро з них отримали повідомлення про підозру у складі організованої злочинної групи, оскільки цілеспрямовано та координуючись між собою сприяли передачі Росії ресурсів Укрпошти, – сказано у повідомленні.

У цьому виробництві отримав нову підозру від СБУ ексрегіонал Володимир Сальдо, який добровільно “очолив” окупаційний режим на Херсонщині, його заступник Катерина Губарєва, а також колишній директор філії Херсонської дирекції Укрпошти. Він погодився керувати незаконним утворенням “пошта Херсона” після захоплення ворогом області.

Також зібрано докази про добровільну співпрацю з ворогом чотирьох “керівників філій”:

“глави” так званого федерального державного унітарного підприємства “пошта Криму”;

“директора” так званого департаменту управління персоналом у федеральному державному унітарному підприємстві “пошта Криму”;

начальницю так званого державного унітарного підприємства “пошта Таврії”;

працівника так званого державного унітарного підприємства “Пошта Херсона”.

Всім їм оголосили про підозру за допомогу державі-агресору, вчинену у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 та ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України).

Окрім цього Сальдо, Губарєва та Фірман отримали по підозрі за ч. 3 ст. 28 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України за колабораційну діяльність, організацію та проведення заходів політичного характеру, провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або її окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, вчинене у складі організованої групи.