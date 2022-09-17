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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Коллаборанты в Мелитополе начали массово выходить на связь с украинскими спецслужбами – Федоров

Мелітополь
Фото: Depositphotos

Коллаборанты на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Мелитополе, начали массово выходить на связь с украинскими спецслужбами. Это произошло после ряда случаев ликвидации других предателей.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров. По его словам, коллаборанты предлагают спецслужбам Украины предоставлять важные данные в обмен на ослабление ответственности за измену.

– Мы видим следующую тенденцию последних дней: коллаборанты выходят на связь с украинскими спецслужбами по заключению соглашений об отмене, отсрочке или ослаблении их ответственности, если они будут предоставлять информацию и служить теперь Государству Украина. Сегодня мы видим, что такие обращения массовые, — подчеркнул Федоров.

Еще одна тенденция, по его словам, состоит в том, что коллаборанты, понимая, что Мелитополь будет освобожден, решили спрятаться и дождаться наступления Вооруженных сил Украины. А потом они могут сдаться украинскому правосудию.

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– Они четко понимают, что лучше отсидеть какой-то срок в тюрьме, но по закону, чем быть зачищенными Федеральной службой безопасности. Именно такую основную угрозу они видят для себя, — объяснил Федоров.

Он уточнил, что, например, коллаборанты-полицейские выполняли для спецслужб РФ большое количество грязной работы. И потому они четко понимают, что будут зачищены этими же спецслужбами. Среди коллаборантов сейчас наблюдается паника, они думают, как договориться со спецслужбами Украины.

Были и те, кто пытался уехать в РФ, но агрессору эти предатели не нужны. Их не пропустили на блокпосту в оккупированном Крыму.

– Был пример, когда не пропустили на блокпосту в Крыму, возвращался этот коллаборант в Мелитополь. По пути его арестовали, и больше его никто не видел, — проинформировал Федоров.

Он также анонсировал обнародование полного списка коллаборантов, работающих в полиции.

Как известно, 16 сентября в оккупированном Луганске в здании “генпрокуратуры ЛНР” раздался мощный взрыв. От полученных ранений погибли “генеральный прокурор” Сергей Горенко и его “заместительница” Екатерина Стегленко.

А во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован “заммэра” Олег Бойко и его жена Людмила, которая возглавляла “комиссию” по подготовке к псевдореферендуму.

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Источник: Telegram-канал Ивана Федорова

Іван Федоров, Война в Украине, Державна зрада, Мелітополь, Російська агресія
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