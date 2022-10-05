Украина получит тяжелую технику от Чехии – Минобороны
Чехия одобрила дальнейшую военную помощь Украине на фоне полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией. Об этом в среду, 5 октября, объявила министр обороны этой страны Яна Чернохова, пишет Novinky.
Чернохова утверждает, что в новый пакет помощи вошла тяжелая техника, однако подробности страна решила не объявлять из соображений безопасности.
По фото- и видеоматериалам, которые распространяют в соцсетях, а также по заявлениям Украины и союзников можно сделать вывод, что Чехия поставляла танки, пушки, ракетные установки и вертолеты.
По словам главы Минобороны Чехии, экспорт техники в Украину только в 2022 году превысил 1,9 млрд евро, а общая помощь Праги Киеву составляет 4,2 млрд евро.
Чернохова считает, что такая ситуация может поспособствовать возвращению оборонной промышленности ее страны на те позиции, на которых она была в 1920-1930-х годах.
В то же время 90% всего чешского производства вооружений идет на внешние рынки.
Напомним, за сентябрь в Чехии в рамках общественной инициативы удалось собрать средства на покупку модернизированного танка T-72 для ВСУ, вскоре он отправится в Украину.
Источник: Novinky