Україна отримає важку техніку від Чехії – Міноборони

Жовтень, 05 в 20:58

Чехія схвалила подальшу військову допомогу Україні на тлі повномасштабної війни, розв’язаної Російською Федерацією. Про це в середу, 5 жовтня, оголосила міністр оборони цієї країни Яна Чернохова.

Чернохова стверджує, що до нового пакету допомоги увійшла важка техніка, проте подробиці країна вирішила не оголошувати з міркувань безпеки.

За фото- та відеоматеріалами, які розповсюджують у соцмережах, а також за заявами України та союзників можна зробити висновок, що Чехія постачала танки, гармати, ракетні установки та вертольоти.

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За словами глави Міноборони Чехії, експорт техніки до України лише у 2022 році перевищив 1,9 мільярда євро, а загальна допомога Праги Києву становить 4,2 мільярди євро.

Чернохова вважає, що така ситуація може сприяти поверненню оборонної промисловості її країни на ті позиції, на яких вона була у 1920-1930-х роках.

Водночас 90% всього чеського виробництва озброєнь йде зовнішні ринки.

Нагадаємо, за вересень у Чехії в рамках громадської ініціативи вдалося зібрати кошти на купівлю модернізованого танка T-72 для ЗСУ, незабаром він вирушить до України.

Джерело: Novinky