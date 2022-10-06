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Факты / Україна

Красный Крест, Укрпочта и другие: какую помощь могут получить жители освобожденных территорий

Анастасия Гевко, редактор ленты
Красный Крест, Укрпочта и другие: какую помощь могут получить жители освобожденных территорий
Фото: Depositphotos

В четверг, 6 октября, Минреинтеграции опубликовало памятку о том, какую помощь могут получить жители территорий, которые были освобождены от российской оккупации.

Как уточняется, для таких граждан предусмотрено несколько видов финансовой помощи.

Так, на деоккупированных территориях действует пилотный проект денежной помощи, который реализуется Минреинтеграции совместно с обществом Красного Креста Украины.

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Кроме того, Укрпочта осуществляет выплаты в размере 1 200 грн на каждого находящегося в оккупации члена семьи.

– А уже с 20 октября жители освобожденных регионов смогут получить дополнительную денежную помощь, – говорится в сообщении.

Более подробную информацию о том, кто имеет право претендовать на выплаты и как их получить, опубликовали в инфографике.

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