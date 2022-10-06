Жовтень, 06 в 18:07

У четвер, 6 жовтня, Мінреінтеграції опублікувало пам’ятку про те, яку допомогу можуть отримати мешканці територій, звільнених від російської окупації.

Як уточнюється, для таких громадян передбачено декілька видів фінансової допомоги.

Так, на деокупованих територіях діє пілотний проєкт грошової допомоги, який реалізується Мінреінтеграції спільно з товариством Червоного Хреста України.

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Крім того, Укрпошта здійснює виплати у розмірі 1 200 грн на кожного члена сім’ї, що перебуває в окупації.

– А вже з 20 жовтня мешканці звільнених регіонів зможуть отримати додаткову грошову допомогу, – йдеться у повідомленні.

Докладнішу інформацію про те, хто має право претендувати на виплати та як їх отримати, опублікували в інфографіці.