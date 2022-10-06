Октябрь, 06 в 0:45

Экипаж из трех оккупантов вместе с боевой машиной пехоты (БМП) сдался в плен украинских защитников.

В соцсетях было обнародовано видео сдачи в плен россиян, которые с БМП-1 приехали к позициям Вооруженных Сил Украины.

Видеоролик распространил на своем Telegram канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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На видео можно увидеть, как к позициям украинских защитников выезжает российский БМП с повернутым стволом вверх. Примечательно, что на стволе у оккупантов развевается белый флаг.

Впоследствии из боевой машины выходят три оккупанта, которые входили в экипаж. По просьбе украинских военных, россияне ложатся лицом вниз, после чего военнослужащие ВСУ проводят поверхностный осмотр теперь уже пленных оккупантов и связывают им руки.

В комментарии к видео Виталий Ким добавил: “+1 покупка ;)”.

На Telegram канале “Николаевский Ванек”, откуда Виталий Ким взял видео, говорится: “Мы купили БМП-1. Подробности завтра”.

Примечательно, что это не первая техника, о которой Виталий Ким сообщает, что она была приобретена у оккупантов. 23 сентября глава Николаевской ОВА сообщал, что оккупанты сдались в плен вместе с бронемашиной Тигр, благодаря чему смогли заработать денег и не идти войной против Украины.

Фото: Скриншот из видео / Николаевский Ванек