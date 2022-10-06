Жовтень, 06 в 0:45

Екіпаж з трьох окупантів разом із бойовою машиною піхоти (БМП) здався в полон українських захисників.

У соцмережах було оприлюднено відео здачі в полон росіян, які з БМП-1 приїхали до позицій Збройних Сил України.

Відеоролик поширив на своєму Telegram каналі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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На відео можна побачити, як до позицій українських захисників виїжджає російський БМП із повернутим стволом вгору. Примітно, що на стволі в окупантів майоріє білий прапор.

Згодом з бойової машини виходять три окупанти, які входили до екіпажу. За проханням українських військових, росіяни лягають обличчям донизу, після чого військовослужбовці ЗСУ проводять поверхневий огляд тепер вже полонених окупантів та зв’язують їм руки.

У коментарі до відео Віталій Кім додав: “+1 покупка ;)”.

На Telegram каналі “Николаевский Ванек”, звідки Віталій Кім взяв відео, йдеться: “Ми купили БМП-1. Подробиці завтра”.

Примітно, що це не перша техніка, про яку Віталій Кім повідомляє, що вона була придбана в окупантів. 23 вересня очільник Миколаївської ОВА повідомляв, що окупанти здались в полон разом із бронемашиною Тигр, завдяки чому змогли заробити грошей та не йти війною проти України.

Фото: Зняток з відео / Николаевский Ванек