В ВСУ сейчас 700 тыс. человек: Резников рассказал, будут ли набирать людей
Фото: Генштаб ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время у Вооруженных сил Украины достаточно людей.
Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции Forbes.
По его словам, в настоящее время в ВСУ есть 700 тыс. личного состава, а во всем секторе обороны – миллион.
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– Людей нам хватает. Были периоды этой войны, когда в сутки вылетало до 100 тысяч боеприпасов и ракет, — заявил Резников.
Что касается потерь врага, то российская армия потеряла убитыми и ранеными почти 150 тысяч.
Сейчас в РФ набрали мобилизованных более 213 тыс. личного состава и планируют несколько волн мобилизации. Резников считает, что из этого количества 150 тыс. направят именно на пополнение тех подразделений, которые понесли наибольшие потери в Украине.