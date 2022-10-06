Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В ВСУ сейчас 700 тыс. человек: Резников рассказал, будут ли набирать людей

Марта Бондаренко, редактор ленты
війна в Україні, українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время у Вооруженных сил Украины достаточно людей.

Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции Forbes.

По его словам, в настоящее время в ВСУ есть 700 тыс. личного состава, а во всем секторе обороны – миллион.

Сейчас смотрят

– Людей нам хватает. Были периоды этой войны, когда в сутки вылетало до 100 тысяч боеприпасов и ракет, — заявил Резников.

Что касается потерь врага, то российская армия потеряла убитыми и ранеными почти 150 тысяч.

Сейчас в РФ набрали мобилизованных более 213 тыс. личного состава и планируют несколько волн мобилизации. Резников считает, что из этого количества 150 тыс. направят именно на пополнение тех подразделений, которые понесли наибольшие потери в Украине.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка