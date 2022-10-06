Октябрь, 06 в 12:13

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время у Вооруженных сил Украины достаточно людей.

Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции Forbes.

По его словам, в настоящее время в ВСУ есть 700 тыс. личного состава, а во всем секторе обороны – миллион.

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– Людей нам хватает. Были периоды этой войны, когда в сутки вылетало до 100 тысяч боеприпасов и ракет, — заявил Резников.

Что касается потерь врага, то российская армия потеряла убитыми и ранеными почти 150 тысяч.

Сейчас в РФ набрали мобилизованных более 213 тыс. личного состава и планируют несколько волн мобилизации. Резников считает, что из этого количества 150 тыс. направят именно на пополнение тех подразделений, которые понесли наибольшие потери в Украине.