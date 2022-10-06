Жовтень, 06 в 12:13

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі в Збройних сила України достатньо людей.

Про це він сказав під час онлайн-конференції Forbes.

За його словами, наразі в ЗСУ є 700 тис. особового складу, а в усьому секторі оборони – мільйон.

Зараз дивляться

– Людей нам вистачає. Були періоди цієї війни, коли за добу вилітало до 100 тисяч боєприпасів та ракет, – заявив Резніков.

Що стосується втрат ворога, то наразі російська армія втратила вбитими та пораненими майже 150 тисяч.

Зараз у РФ набрали мобілізованих понад 200 тис. особового складу. Резніков вважає, що із цієї кількості 150 тис. направлять саме на поповнення тих підрозділів, які зазнали найбільших втрат в Україні.