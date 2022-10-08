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Факты / Україна

Освобождено уже 29 населенных пунктов на Востоке страны: Зеленский об успехах ВСУ за эту неделю

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Освобождено уже 29 населенных пунктов на Востоке страны: Зеленский об успехах ВСУ за эту неделю
Фото: Офис президента

В традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за эту неделю освободили 776 кв. км на Востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области.

– Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождено 2434 кв. км нашей земли и 96 населенных пунктов, – отметил президент.

Также он сообщил, что сегодня было принято важное решение.

— Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее Северными территориями, пока находящимися под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения, – заявил Зеленский.

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Кроме того, глава государства отметил, что “Россия не имеет никакого права на эти территории и нужно наконец-то действовать”.

– Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой. Только так мы можем вернуть полную силу международному праву. Устав ООН и весь комплекс договоров и конвенций, на которых базируется международный правопорядок, будут работать только тогда, когда оккупанты будут проигрывать, а народы будут защищены от любых оккупаций, — говорит он.

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