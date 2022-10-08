Звільнено вже 29 населених пунктів на Сході країни: Зеленський про успіхи ЗСУ за цей тиждень
У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ за цей тиждень звільнили 776 кв. км на Сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.
– Всього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 кв. км нашої землі та 96 населених пунктів, – зазначив президент.
Також він повідомив, що сьогодні було ухвалено важливе рішення.
– Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення, – заявив Зеленський.
Крім того, голова держави зазначив, що “Росія не має жодного права на ці території і треба нарешті діяти”.
– Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Тільки так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву. Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти будуть програвати, а народи будуть захищені від будь-яких окупацій, – говорить він.