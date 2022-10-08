Звільнено вже 29 населених пунктів на Сході країни: Зеленський про успіхи ЗСУ за цей тиждень

Жовтень, 07 в 21:46

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ за цей тиждень звільнили 776 кв. км на Сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині.

– Всього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 кв. км нашої землі та 96 населених пунктів, – зазначив президент.

Також він повідомив, що сьогодні було ухвалено важливе рішення.

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– Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення, – заявив Зеленський.

Крім того, голова держави зазначив, що “Росія не має жодного права на ці території і треба нарешті діяти”.