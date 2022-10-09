Октябрь, 09 в 8:01

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Карта боевых действий в Украине на 09.10.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 228-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.