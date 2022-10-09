Карта бойових дій на 09.10.2022 – ситуація на фронті

Жовтень, 09 в 8:01

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.

Карта бойових дій в Україні на 09.10.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Із мінометів та ствольної артилерії російські окупанти гатили:

на Сіверському напрямку (у районах Липівки та Миколаївки Чернігівської області, Лісного та Рясного Сумської області);

(у районах Липівки та Миколаївки Чернігівської області, Лісного та Рясного Сумської області); на Слобожанському напрямку (біля Червоної Зорі, Ветеринарного, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Глибокого, Зеленого, Стариці, Тернової та Чугунівки);

(біля Червоної Зорі, Ветеринарного, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Глибокого, Зеленого, Стариці, Тернової та Чугунівки); на Краматорському напрямку (неподалік Першотравневого, Новоєгорівки, Макіївки, Нового, Тернів, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки);

(неподалік Першотравневого, Новоєгорівки, Макіївки, Нового, Тернів, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки); на Бахмутському напрямку (біля Верхньокам’янського, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Іванграда, Зайцевого, Вершини, Зеленопілля та Опитного);

(біля Верхньокам’янського, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Іванграда, Зайцевого, Вершини, Зеленопілля та Опитного); на Авдіївському напрямку (у районі Першотравневого, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки);

(у районі Першотравневого, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки); на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (по понад 25 населених пунктах, серед яких Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда);

(по понад 25 населених пунктах, серед яких Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда); на Південнобузькому напрямку (по понад 45 населених пунктах поряд із лінією зіткнення, серед яких Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.