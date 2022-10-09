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Факти / Україна

Карта бойових дій на 09.10.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.

Карта бойових дій в Україні на 09.10.2022

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінилась.

Зараз дивляться

Із мінометів та ствольної артилерії російські окупанти гатили:

  • на Сіверському напрямку (у районах Липівки та Миколаївки Чернігівської області, Лісного та Рясного Сумської області);
  • на Слобожанському напрямку (біля Червоної Зорі, Ветеринарного, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Глибокого, Зеленого, Стариці, Тернової та Чугунівки);
  • на Краматорському напрямку (неподалік Першотравневого, Новоєгорівки, Макіївки, Нового, Тернів, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки);
  • на Бахмутському напрямку (біля Верхньокам’янського, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Іванграда, Зайцевого, Вершини, Зеленопілля та Опитного);
  • на Авдіївському напрямку (у районі Першотравневого, Водяного, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки);
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках (по понад 25 населених пунктах, серед яких Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда);
  • на Південнобузькому напрямку (по понад 45 населених пунктах поряд із лінією зіткнення, серед яких Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 228-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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