Октябрь, 10 в 22:00

Ракетный террор Российской Федерации неизбежно получит глобальный ответ, действия страны-агрессора лишь побуждают международное сообщество к большей решительности.

Об этом во время вечернего обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сегодня российская армия специально нанесла ракетные удары по территории нашего государства в часы пик, чтобы задеть как можно больше людей и нагнать больше страха.

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– Мы делаем все, чтобы получить современную ПВО. Я благодарю партнеров, которые уже ускоряют поставки. Делаем все, чтобы усилить наши вооруженные силы Украины. И уже сейчас оккупанты не могут ничего противопоставить нам на поле боя. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага и восстановим все разрушенное, — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что власти Украины делают все возможное для того, чтобы возобновить нормальное производство и поставки электричества.

Именно поэтому глава государства призвал украинцев к разумному потреблению электричества.

— Есть часы пиковой нагрузки на энергосистему – с 17:00 до 22:00. Я очень прошу вас, пожалуйста, в это время потребляйте электричество так, чтобы не перегружать энергосистему. Стирка, глажка, ремонт и использование других электроприборов, которые потребляют много энергии, пожалуйста, переносите – до 17:00 или после 22:00. Чем больше украинцев будут потреблять электричество именно так, тем стабильнее будет работать наша энергосистема, — добавил президент.