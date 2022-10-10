Октябрь, 10 в 18:55

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня совещание относительно возобновления энергоснабжения и связи, поврежденных из-за массированной ракетной атаки РФ.

Как проинформировали в пресс-службе Офиса президента, украинский лидер заслушал отчет министра энергетики Германа Галущенко об ущербе, который понесла критическая инфраструктура.

Глава Минэнерго заверил, что специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения. Ремонтные работы в большинстве пострадавших областей должны завершиться к концу этих суток.

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– Было отмечено, что в подавляющем большинстве пострадавших регионов Украины свет появится до конца суток, – говорится в сообщении.

Свет появится до конца суток: Зеленский провел совещание по поводу последствий атаки РФ / 3 фотографии

Участники совещания напомнили о важности ограничения потребления электричества с 17:00 до 22:00 (т. е. в часы пиковой нагрузки). Украинцев призывают в этот период не пользоваться электрообогревателями, бойлерами, электроплитами, микроволновками, стиральными машинами, кофеварками, посудомоечными машинами, электрочайниками и другой техникой, которая требует много электричества.

Это поможет уменьшить нагрузку на энергосистему Украины и вероятность веерных отключений.

При необходимости бытовые приборы лучше включать в обед.

В условиях перебоев с электричеством Госслужба по чрезвычайным ситуациям принимает запросы от общин по питанию ключевых объектов дизель-генераторами.

Что касается мобильной связи, то обеспечивающая его работу инфраструктура не пострадала. Но все же иногда есть перебои из-за проблем с поставками электроэнергии.

Было решено, что мобильных операторов нужно обеспечить горючим для генераторов, а по возможности – дать доступ к станциям Starlink.

По данным ГСЧС, из-за ракетных ударов оккупантов свет частично исчез в 15 областях Украины (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Тернопольская областях), а также в Киеве.

В общем ракеты попали по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и в столице, возникло более 30 пожаров.

Согласно последним данным, погибли 11 человек, травмированы – 89. Повреждены 117 объектов, в том числе 35 жилых домов.