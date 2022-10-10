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Факты / Україна

Ракетные удары по Киеву и другим городам Украины россияне планировали еще с начала октября — ГУР

Валентина Чорна, редактор ленты
Київ
Фото: Факты ICTV

Российские оккупанты планировали ракетные удары по Киеву и другим городам Украины еще с начала октября.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны. Отмечается, что указание из Кремля о подготовке массированных ракетных ударов россияне получили еще 2 и 3 октября.

– Целями определялись именно объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов, – говорится в сообщении.

По данным разведки, 8 октября на аэродром Оленья с аэродрома Энгельс были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101.

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– На внешний рейд Севастополя было выведено шесть носителей крылатых ракет с 40 ракетами Калибр. Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности, — добавили в ГУР.

Отметим, что утром 10 октября Россия атаковала Киев и другие города Украины. В результате ракетных ударов по столице погибли по меньшей мере пять человек, 51 получил ранения.

Больше всего ударов враг нанес по правому берегу столицы, в частности по Шевченковскому и Святошинскому районам. Также взрывы раздавались во Львове, Днепре, Хмельницком, Житомире.

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Источник: ГУР
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