Октябрь, 10 в 15:02

Российские оккупанты планировали ракетные удары по Киеву и другим городам Украины еще с начала октября.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны. Отмечается, что указание из Кремля о подготовке массированных ракетных ударов россияне получили еще 2 и 3 октября.

– Целями определялись именно объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов, – говорится в сообщении.

По данным разведки, 8 октября на аэродром Оленья с аэродрома Энгельс были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101.

Сейчас смотрят

– На внешний рейд Севастополя было выведено шесть носителей крылатых ракет с 40 ракетами Калибр. Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности, — добавили в ГУР.

Отметим, что утром 10 октября Россия атаковала Киев и другие города Украины. В результате ракетных ударов по столице погибли по меньшей мере пять человек, 51 получил ранения.

Больше всего ударов враг нанес по правому берегу столицы, в частности по Шевченковскому и Святошинскому районам. Также взрывы раздавались во Львове, Днепре, Хмельницком, Житомире.