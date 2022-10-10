Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за ракетных обстрелов РФ

Октябрь, 10 в 18:33

Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за ракетных ударов РФ по энергетическим объектам.

Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины.

– Россия продолжает осуществлять энергетический террор против Украины, а также усиливает энергетическое давление на ЕС. Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что даже после оккупации и остановки работы Запорожской АЭС Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии.

Сейчас смотрят

– Но сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы. Именно экспорт электроэнергии из Украины помогал Европе снижать потребление российских энергоресурсов. И именно поэтому Россия уничтожает нашу энергосистему, убивая возможность экспорта электроэнергии из Украины, — заявил министр энергетики Герман Галущенко.